O Governo do Estado de São Paulo informou, nesta quinta-feira (2), que sete estabelecimentos foram interditados em ações de fiscalização voltadas à comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, substância tóxica que provocou 11 casos confirmados de intoxicação, incluindo um óbito, e mantém 41 ocorrências em investigação.

As interdições ocorreram em bares, distribuidoras e adegas da capital e região metropolitana, incluindo bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim, além de São Bernardo do Campo e Barueri.

Durante as operações, foram apreendidas mais de mil garrafas para análise, totalizando 1,8 mil lacres falsificados na capital e 162 garrafas de uísque falsificado em Dobrada (Araraquara).

Na terça-feira (30), 17,7 mil garrafas foram recolhidas em uma fábrica clandestina em Americana, e em Barueri um lote de 128 mil garrafas foi lacrado preventivamente por ausência de documentação fiscal.

A intoxicação por metanol é considerada grave. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a substância, quando ingerida, pode causar cegueira, insuficiência renal e risco de morte.

Os sintomas incluem náuseas, vômitos, tontura, dor abdominal intensa e confusão mental, e o atendimento médico imediato é recomendado.

O metanol não tem efeito recreativo e, mesmo em pequenas doses, pode levar a complicações graves em poucas horas. A rapidez na detecção e no tratamento é fundamental para reduzir danos permanentes.





Vítimas

Até o momento, foram confirmados 11 casos de intoxicação, sendo um óbito na capital paulista, e 41 ocorrências permanecem em investigação. As vítimas incluem adultos de diferentes faixas etárias, com registros em São Paulo, Grande São Paulo e cidades do interior e litoral.

Além da fiscalização nos pontos de venda, é importante que os consumidores priorizem produtos com certificação, selo fiscal e procedência conhecida para evitar riscos à saúde.

A Secretaria de Saúde detalhou que os laboratórios de Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto realizam análises de sangue e urina com emissão de resultados em até uma hora.

Reprodução/Pixabay Vários estados intensificaram ações de fiscalização da procedência de bebidas alcoólicas





Pacientes com sintomas após ingestão de bebidas alcoólicas devem procurar unidades de saúde imediatamente, com exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

As operações integram um gabinete de crise coordenado pelo governo estadual, que envolve secretarias de Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, além da Polícia Civil.

Desde junho, já foram instaurados cinco inquéritos, com 24 prisões relacionadas à adulteração de bebidas neste ano.