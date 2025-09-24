Guilherme Lara Campos/Fotoarena Árvores floridas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

A previsão do tempo divulgada, nesta quarta-feira (24), pela Defesa Civil do estado de São Paulo aponta para o aumento do calor e também de chuvas regulares no território paulista, com riscos associados a deslizamentos, enxurradas e alagamentos.

A nova estação começou nesta semana, encerrando o inverno de 2025, que foi marcado por longos intervalos secos, baixa umidade relativa do ar, em alguns momentos próxima de 20%, e chuvas isoladas.



De acordo com os estudos meteorológicos, o episódio mais intenso ocorreu no fim de junho, enquanto setembro trouxe máximas próximas de 36°C, evidenciando a transição para a primavera.



Para os próximos meses, a previsão indica elevação gradual das temperaturas e aumento da frequência das chuvas, que deverão se intensificar a partir de outubro e ganhar força em novembro e dezembro.



Esse cenário, de acordo com a Defesa Civil, contribui para a recuperação da umidade do solo, mas também amplia riscos de deslizamentos, alagamentos e enxurradas em áreas vulneráveis.



"De forma geral, a análise aponta que a primavera de 2025 seguirá o padrão climatológico esperado, com elevação das temperaturas, aumento da umidade e maior frequência de chuvas", informa a Defesa Civil, em comunicado.



E prossegue destacando que este comportamento traz benefícios como a melhora da qualidade do ar e a redução dos riscos de incêndios florestais, mas também exige atenção redobrada da população e dos órgãos públicos diante da possibilidade de eventos extremos, como enchentes, deslizamentos e vendavais.



Confira as previsões do tempo na primavera por regiões do estado.

Região Metropolitana de São Paulo



As mínimas devem variar de 9°C a 11°C no fim de setembro e superar os 20°C em dezembro, enquanto as máximas poderão chegar a 30°C.

As chuvas voltarão já no fim de setembro e se intensificarão ao longo da primavera, aumentando a suscetibilidade a alagamentos e deslizamentos.

Litoral (Baixada Santista e Litoral Norte)



A estação será marcada por umidade elevada, noites abafadas e tardes acima de 30°C em dezembro.

Pancadas rápidas e volumosas alternarão com períodos de sol, favorecendo riscos de alagamentos e deslizamentos em encostas da Serra do Mar.

Serra da Mantiqueira



O início da primavera ainda terá madrugadas frias, com mínimas entre 6°C e 8°C, mas dezembro deve registrar máximas de até 28°C.

As chuvas serão frequentes, com episódios intensos, elevando os riscos de deslizamentos e enchentes súbitas.

Vale do Paraíba



A região terá aquecimento progressivo, com mínimas que chegam a 20°C em dezembro e máximas superiores a 30°C.

As chuvas serão regulares e poderão alcançar volumes próximos de 25 mm em dezembro.

Vale do Ribeira e Itapeva



Com forte influência de frentes frias, as mínimas devem variar de 8°C a 10°C no início da estação, subindo para até 18°C em dezembro.

As máximas podem alcançar 30°C, acompanhadas de chuvas frequentes que elevam o risco de encharcamento do solo e deslizamentos.

Campinas e Sorocaba



As mínimas sobem de 12°C em setembro para 20°C em dezembro, enquanto as máximas ultrapassam os 30°C.

O regime de chuvas se intensifica a partir de novembro, com risco de alagamentos urbano s e impactos na área rural.

Oeste Paulista (Presidente Prudente e Marília)



A primavera será instável, com calor intenso, máximas entre 32°C e 34°C em dezembro, e chuvas quase diárias.





O cenário favorece enxurradas, erosões e alagamentos em áreas suscetíveis.

Interior Norte e Noroeste (Araçatuba, Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto e Franca)



A região terá calor progressivo, com mínimas que passam de 14°C para 20°C e máximas que podem chegar a 35°C em dezembro.

As pancadas de chuva serão frequentes, algumas acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo.