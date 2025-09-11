Polícia Civil/Governo de SP Polícia Civil de São Paulo

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (11) a Operação Orbis Clausus (Mundo Fechado em latim), que levou mais de 100 agentes da Polícia Civil de São Paulo às ruas da capital e do município de Francisco Morato, para cumprir 39 mandados expedidos pela Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores, contra uma quadrilha de roubo de motos.

A ação, conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu 11 dos 20 alvos identificados em investigação preliminar, outros dois membros do bando morreram em confrontos com a polícia ao participarem de roubos de motocicletas ao longo da investigação, e um já havia sido preso.

Segundo a Polícia, o grupo tinha uma atuação bem estruturada, com pessoas responsáveis por identificar os veículos (olheiros), executar os roubos (executores) e receber as motos roubadas (receptadores), além de fornecedores de armamento. A quadrilha também atuava aplicando golpes em cartões eletrônicos e movimentando dinheiro em contas de laranjas.

Onde está o roubo de veículos?

No ano passado, o Estado de São Paulo registrou um aumento de 7,26% nos roubos de motos em relação ao ano de 2023. Foram mais de 38 mil motos roubadas. Os dados são do Boletim Tracker-Fecap, do Núcleo de Estudos da Economia do Crime da FECAP.

O boletim revela as localidades mais vulneráveis ao roubo e furto das motos na capital e no estado como um todo. Em 2024 a cidade de São Paulo registrou 15.474 boletins de ocorrência pelo crime, os bairros mais afetados foram: Santana, Santo Amaro, Ipiranga e Bela Vista.

Já entre as cidades, a capital liderou o índice de roubos de moto no ano passado, com os já referidos 15.474 casos registrados, seguida por Campinas, Guarulhos e Osasco.