Reprodução/PMSP Trio é preso após roubo de medicamentos e dinheiro em farmácia na região da Mooca em São Paulo

Três pessoas foram presas na tarde de domingo (7) após roubarem medicamentos para emagrecimento, como Ozempic e Wegovy, de uma farmácia na região da Mooca, zona leste de São Paulo. Os remédios foram avaliados em cerca de R$ 42 mil. Além disso, a Polícia Militar apreendeu mais R$ 3 mil em dinheiro.

Segundo a PM, equipes do 21º Batalhão faziam patrulhamento quando flagraram dois homens e uma mulher em atitude suspeita em uma farmácia, na esquina da Rua da Mooca com a Rua Teresina. Os suspeitos fugiram assim que viram os policiais, em um carro que estava estacionado nas proximidades.

Durante a perseguição pelas ruas do bairro, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com carros estacionados. Após o acidente, os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram detidos por outras equipes da PM. Um quarto envolvido foi preso ainda dentro da farmácia.





Segundo os policiais, o carro usado na fuga era um dublê e circulava com placas falsas. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, onde os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.