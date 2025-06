Reprodução Os assaltantes demoram pouco mais de dois minutos para levar o veículo





Uma câmera de monitoramento registrou a ação de dois criminosos que roubaram um carro em menos de dois minutos na madrugada desta terça-feira (24), na cidade de São Paulo. Os assaltantes precisaram entrar pela porta do passageiro já que a do motorista está quebrada.





O incidente ocorreu na rua Santa Mercedes, no bairro Água Funda. A proprietário do veículo, a auxiliar escolar Bia Soudrade, é mãe de três filhos e utiliza o carro para se descolar até o trabalho. Em entrevista ao Portal iG, ela explicou que quando saiu para trabalhar percebeu que o carro não estava no lugar que sempre estaciona.

As imagens mostram que os assaltantes demoram pouco mais de dois minutos para roubar o automóvel.

"O carro é tão antigo que a porta do motorista já não estava abrindo tanto, e dá para ver no vídeo que eles não conseguem entrar e usam a do passageiro, assim como nós fazemos", explica a auxiliar.





A proprietária fez um apelo nas redes sociais para encontrar o veículo.

"Gente, passando aqui para pedir a ajuda de vocês. Roubaram nosso carro hoje, por volta das 2h ad manhã, na rua Santa Mercedes, na Água Funda, rua da minha casa. O carro é de família, e nos trabalhamos muito todo dia com ele. Qualquer informação, qualquer notícias, se puderem compartilhar ajuda muito. Desde já agradeço a atenção!", diz o texto.

Reprodução Proprietária fez apelo nas redes sociais para encontrar o veículo





O filho mais novo da vítima é um bebê de oito meses. "Eu estou muito triste e ao mesmo tempo com muita raiva", desabafou.