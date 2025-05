Câmara Municipal de São Paulo Confusão na audiência pública





Na tarde desta quinta (29), o vereador Lucas Pavanato(PL) e Gilberto Almeida dos Santos ("Gil"), presidente do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Moto-Taxistas de São Paulo (Sindimoto-SP), trocaram empurrões durante audiência sobre motos por app na Câmara Municipal de São Paulo.

O confronto físico começou quando Pavanato usou o microfone para chamar Gilberto de " pelego ".

Revoltado, Gil, que já estava no plenário, subiu à tribuna e agarrou o colarinho do vereador.





Seguranças da Câmara e da equipe de Pavanato intervieram, segurando Gil também pelo colarinho, resultando em uma confusão generalizada.

Após o incidente, Pavanato e Gil se dirigiram à delegacia.

O Sindimoto informou, em nota, que seu presidente foi ao 1° DP da Liberdade " prestar queixa contra o vereador Lucas Pavanato por difamação, calúnia e agressão física".

Audiência foi marcada por tensões

Antes da briga, a vereadora Renata Falzoni(PSB), que conduzia os debates, já havia ameaçado retirar motociclistas da plateia por interromperem a fala de Gil com vaias.

Câmara Municipal de São Paulo/Reprodução Vereador Lucas Pavanato (PL)





Outro momento tenso ocorreu durante o discurso da vereadora Keit Lima(PSOL), defensora da regulamentação.

Ela se referiu ao prefeito Ricardo Nunes(MDB) como "prefeitinho" ao criticar sua posição contrária ao serviço de moto por app, pedindo respeito ao seu direito de fala devido ao burburinho causado.

Motociclistas também se manifestavam do lado de fora do prédio.





Projetos de lei em debate

Também nesta quinta (29), as bancadas do PT e do PSOL apresentaram um terceiro projeto de lei na Câmara de São Paulo sobre a regulamentação do serviço de moto por aplicativo.

Segundo a vereadora Luna Zarattini(PT), autora da proposta, o projeto visa regulamentar tanto o serviço de moto por app quanto outros serviços de entrega e transporte via aplicativo em geral.

O vereador Nabil Bonduck(PT) destacou diferenças: o projeto de Pavanato com Kenji Ito (Podemos) "libera geral", enquanto o do vereador Marcelo Messias (MDB) estabelece metas de redução de acidentes tão difíceis que seriam inviáveis.

Uma nova audiência pública para debater a regulamentação do serviço está marcada para a próxima quinta-feira (05), na Câmara Municipal de São Paulo.