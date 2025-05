Reprodução Avião da Azul empina em aeroporto de Viracopos





Um avião da Azul Linhas Aéreas sofreu um incidente incomum no último sábado (24), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Durante o embarque dos passageiros, a aeronave empinou e teve a cauda encostada no solo, o que interrompeu temporariamente o procedimento.

Em nota enviada ao Portal iG, a Azul afirmou que o problema foi causado por um desequilíbrio no peso da aeronave, que causou uma falha técnica de balanceamento. Ninguém se feriu, e todos os passageiros foram retirados com segurança, sendo posteriormente realocados em outros voos.

O voo AD5144 decolaria com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Após o incidente, a Azul informou que a aeronave foi estabilizada e será submetida a uma inspeção completa antes de retornar à operação.