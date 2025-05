Marcela Gonzaga/ Portal iG Bloqueio atmosférico impede a passagem de frentes frias pelo estado

Diversas partes do estado de São Paulo devem presenciar a volta do calor durante a tarde deste sábado (17), de acordo com a previsão da Defesa Civil.

O órgão informou ao Portal iG que, apesar das temperaturas amanhecerem amenas no território paulista, elas devem subir no interior e na capital ao longo das próximas horas. Não há previsão de chuva.

Com o calor, a umidade relativa do ar deve apresentar uma queda significativa em todo estado. A taxa deve chegar perto de 38% na região de São José do Rio Preto, no interior paulista.

Veranico

As altas temperaturas fora de época estão relacionadas ao é período de veranico na região Centro-Sul do Brasil. Até domingo (18), um bloqueio atmosférico deve impedir o avanço de novas frentes frias por São Paulo. Com isso, o território paulista deve registrar dias mais quentes e secos.

A previsão da Climatempo aponta para madrugadas e as manhãs com clima ameno, mas com aumento de temperatura durante o dia. A estimativa é que, pelo menos até terça-feira (20), as temperaturas fiquem 5 °C acima da média normal para esta época.

O tempo seco, com baixos índices de umidade relativa do ar, deve se sobressair na região Sudeste e em todo o Centro-Oeste.