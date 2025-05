Reprodução/TV Globo Incêndio em galpão comercial em SP

Um incêndio atingiu um galpão comercial no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (16).

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que informou que não há vítimas. A causa do incêndio ainda não está clara.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o galpão abriga uma loja de persianas e fica localizado na esquina da Avenida Angélica com a Rua Brigadeiro Galvão.

Sete viaturas do Corpo de bombeiros e suas respectivas equipes atuam no combate às chamas. Agora, o fogo foi extinto.

A Defesa Civil foi acionada para avaliação estrutural. O local foi vistoriado e deixado em segurança.

* Em atualização