Reprodução/redes sociais Homem quebra imagens de santos em igreja católica





Um homem invadiu a Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, e quebrou duas imagens sacras na manhã do último domingo (6). O ataque ocorreu no intervalo entre duas missas.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito entra na igreja e derruba as esculturas de Bom Jesus e Santa Edwiges no chão. No momento da invasão, apenas um frequentador estava no local, mas ninguém ficou ferido.





O pároco da igreja, padre Genaldo Laurindo, acredita que o ato de vandalismo tenha sido motivado por frustração. "Acredito que ele queria falar comigo, talvez até me agredir, e, sem me encontrar, descontou nas imagens", afirmou.

De acordo com o padre, os danos causados são irreparáveis e as esculturas precisarão ser substituídas.

Vídeo