Divulgação/Defesa Civil SP São Paulo deve ter chuva neste fim de semana

O estado de São Paulo se prepara para uma quinta-feira (16) de tempo instável, com possibilidade de temporais em várias regiões. Embora não haja previsão de uma nova frente fria, mudanças na circulação de ventos sobre a Região Sudeste, junto ao crescimento de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o Sul do Brasil, favorecem a formação de nuvens carregadas que devem se espalhar por todo o estado, segundo a Climatempo.

O dia de quinta-feira (16) será marcado por calor e abafamento no estado paulista. As temperaturas podem variar entre 34°C e 37°C nas áreas do Oeste e Noroeste do estado. Na capital, a expectativa é de que o termômetro chegue a 28°C à tarde.

Durante a manhã, o sol ainda estará forte em todo o estado, mas à medida que a tarde avança, a nebulosidade aumenta consideravelmente, dando origem a pancadas de chuva com raios, que devem se estender pela noite. A Climatempo alerta para o risco de temporais em várias regiões do interior paulista, incluindo Sorocaba, Campinas, Bauru, São Carlos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Já no leste do estado, que inclui a Grande São Paulo, o litoral e os Vales do Paraíba e do Ribeira, as chuvas podem ser moderadas a fortes, com maior intensidade no período da tarde e à noite.

Sexta-feira continua instável

Na sexta-feira (17), o estado de São Paulo seguirá com tempo bastante instável. Áreas de instabilidade devem já provocar chuvas na madrugada e manhã, com novos episódios de pancadas de chuva durante a tarde e noite. A previsão inclui riscos de alagamentos e ventos fortes, principalmente nas regiões mais afetadas pelas chuvas. Embora as precipitações sejam frequentes, o clima continuará abafado ao longo de todo o dia.

Fim de semana

O fim de semana no estado de São Paulo será caracterizado por mais pancadas de chuva à tarde e à noite, mas com períodos de sol entre as precipitações. As chuvas podem ter intensidade moderada a forte, principalmente nas áreas do interior. As temperaturas continuarão elevadas, superando os 30°C na maior parte do estado, mantendo o clima quente e abafado.

Com isso, os paulistas devem se preparar para um tempo instável, com riscos de chuvas intensas e condições de calor extremo durante o restante da semana.