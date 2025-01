MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Temporal atinge São Paulo, nesta sexta-feira (20)

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que todas as regiões de São Paulo foram colocadas em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira (8). O alerta foi emitido às 14h15, devido ao risco de chuvas intensas e condições climáticas adversas.

De acordo com um boletim da Enel, concessionária de energia elétrica, 36.672 imóveis estavam sem fornecimento de luz às 14h35. A previsão aponta para o potencial de rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos em várias áreas da cidade.

O CGE alerta que as próximas horas devem ser marcadas por tempo instável, com chuvas de até forte intensidade em diversas regiões.



" Áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela brisa marítima já estão atuando na capital paulista. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo indicam chuvas moderadas no extremo da Zona Sul, especialmente nas subprefeituras de Engenheiro Marsilac e Parelheiros ", afirmou o CGE em nota.



Chuvas típicas de verão





A Defesa Civil do estado de São Paulo alertou que chuvas, como atingiu a Grande São Paulo, tendem a ser típicas de verão, com pancadas isoladas e de curta duração, especialmente durante o período da tarde.

Apesar de rápidas, essas chuvas podem ser intensas, acompanhadas de raios, ventos fortes e queda de granizo.

Outras regiões como Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Sul, Baixada Santista e Litoral Norte também podem ser afetadas.

Acumulados elevados de chuva estão mais na faixa leste e no litoral paulista. Os últimos dados mostram que os maiores acumulados de chuva das últimas 96 horas se concentraram em municípios da faixa leste e do litoral paulista.



Destaques para:



• São Vicente: 138mm

• São Paulo: 98mm

• São Sebastião: 93mm

• Caraguatatuba: 80mm

• Santos: 78mm

• Ubatuba: 74mm

• Guarujá: 65mm



Esses volumes reforçam a necessidade de atenção nas regiões litorâneas, onde o solo encharcado pode aumentar o risco de deslizamentos e alagamentos.

Recomendações da Defesa Civil