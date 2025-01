Divulgação Rede de supermercados Dia

Na tarde desta quinta-feira (2), o teto de um supermercado da rede Dia desabou no bairro de Perus, na zona norte de São Paulo , deixando pelo menos dois feridos . As vítimas sofreram escoriações e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Taipas. A Defesa Civil de São Paulo ainda não forneceu informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o forro do teto do supermercado completamente destruído. O estabelecimento, localizado na Avenida Doutor Sylvio Campos, foi interditado preventivamente. Na manhã desta sexta-feira (3), a Defesa Civil informou que um engenheiro e fiscal da subprefeitura realizarão uma vistoria no local.

Em nota, a rede Dia lamentou o ocorrido e informou que iniciou o trabalho de apoio às vítimas, que estão recebendo atendimento nos hospitais da região.

"Desde já, estamos apurando as causas do acidente e nos mantemos à disposição dos órgãos competentes. A loja permanece fechada", diz nota enviada ao UOL.





Veja foto do estrago: