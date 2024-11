Agência Brasil Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo





Ricardo Nunes (MDB) estava em agenda na tarde deste sábado (9) para a inauguração do Parque Santo Antônio, no Jardim São Luis. Em entrevista, o recém-reeleito prefeito de São Paulo comentou sobre a demissão de Eduardo Olivatto , chefe de gabinete da secretaria de obras.

Eduardo foi exonerado do cargo na terça-feira (5), após reeleição de Nunes . Durante a campanha, adversários comentaram sobre a relação do ex-chefe de gabinete com o PCC ; ele é ex-cunhado de Marcola , chefe da facção.

Nunes desconversa

De acordo com o UOL, ao ser questionado sobre a demissão de Olivatto , Ricardo Nunes respondeu: "Eu admito e demito quem eu quiser. Eu sou prefeito, é um cargo de confiança." A publicação do Diário Oficial afirma que a demissão foi a pedido do próprio Eduardo.

Denúncias contra Olivetto

Algumas das denúncias contra o ex-chefe de gabinete incluem contato dele com Fernando Marsielli , dono da F. F. L. Sinalização e empreiteiro que mais faturou na gestão de Nunes (com contratos emergenciais e sem licitação.)

Olivetto mora em um apartamento que pertenceu ao empresário Fernando Marsielli , além de ter usado um imóvel da família, em 2022, como sede da própria empresa.

A CGM (Controladoria-geral do Município) abriu em outubro deste ano uma ação para investigar a ligação entre os homens e investigar possíveis favorecimentos a Olivetto.