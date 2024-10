Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 São Paulo em estado de atenção para chuvas fortes

O número de mortes registradas no interior de São Paulo em decorrência das chuvas subiu para 6 no domingo (27), conforme dados da Defesa Civil do Estado. As fatalidades ocorreram nos municípios de Itapira, Itapeva, Campinas e Jundiaí.

Em Campinas, um corpo foi encontrado no Rio Capivari no domingo (27). Na manhã de sexta-feira (25), bombeiros localizaram um homem que havia sido arrastado por uma enxurrada no bairro Jardim Centenário.

Em Itapira, um homem de 37 anos faleceu após um árvore cair sobre o carro em que estava. Itapeva também registrou uma morte, onde uma mulher foi atingida pela queda de um muro durante uma obra. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada à Santa Casa do município, mas não sobreviveu. Jundiaí teve uma morte associada a uma enxurrada.

A Defesa Civil informou que o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas no domingo (27) e deve retomar os trabalhos na manhã desta segunda-feira (28).



As chuvas que atingem São Paulo são provocadas por um ciclone que afeta o sul do Brasil, além de Uruguai e Argentina. Devido à força dos ventos, mais de 48 pessoas ficaram desabrigadas no interior do Estado.

