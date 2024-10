Reprodução/TRE-RN Mais de 80% dos paulistas pretende ir às urnas





O segundo turno das eleições municipais aconteceram neste domingo (3), em todo o Brasil. Ao todo, 51 cidades tiveram segundo turno - dessas, 18 ficam no estado em São Paulo.

O segundo turno acontece quando um candidato tem menos de 50% dos votos. Mas é importante destacar que apenas cidades com mais de 200 mil pessoas podem ter segundo turno.

Confira o resultado das eleições nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo:

Guarulhos

Elói Pietá (Solidariedade):

Lucas Sanches (PL):

Branco/Nulo:

Diadema

Taka Yamauchi (MDB): 52,59%



José de Filippi (PT): 47,41%

Branco/Nulo: 7,64

Mauá

Atila Jacomussi (União):

Marcelo Oliveira (PT):

Branco/Nulo:

São Bernando de Campo

Alex Manente (Cidadania):

Marcelo Lima (Podemos):

Branco/Nulo:

Taboão da Serra

Engenheiro Daniel (União Brasil): 65,44%

Aprígio (Podemos): 34,56%

Aprígio (Podemos): 34,56%
Branco/Nulo: 12,15%



Barueri

Beto Piteri (Republicanos):

Gil Arantes (União Brasil):

Branco/Nulo:



Essa matéria está sobre atualização

