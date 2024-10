Leonardo Almeida Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas para São Paulo entre sexta (18) e domingo (20)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da cidade de São Paulo alertam as populações da região metropolitana da capital e de todo o estado para a propagação da frente fria que deve causar chuvas generalizadas e intensas rajadas de vento nesta sexta-feira (25) e nos próximos dias. A previsão é de pancadas e rajadas de vento de até 60 km/h , com possível queda de granizo em pontos isolados.

O acúmulo de chuva pode chegar a 200mm em alguns pontos apenas neste final de semana. “É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

De acordo com o CGE, todas as regiões da capital paulista entraram em estado de atenção para alagamentos desde as 3h08 desta sexta-feira. Segundo o órgão, novas instabilidades associadas a passagem de uma frente fria devem provocar chuvas fortes na capital durante as próximas horas. Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento.

Com chuvas persistentes e intensas, toda a cidade já havia sido colocada em atenção a partir das 20h24 desta quinta-feira (24). O alerta foi retirado às 23h22. Os bairros da Lapa e da Vila Leopoldina, na Zona Oeste, chegaram a registrar rajadas de ventos de até 52,8 km/h, segundo o CGE.

De acordo com a Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica na Grande São Paulo, ao menos 26,244 unidades consumidoras seguem sem luz na cidade de São Paulo até a madrugada desta sexta-feira (25).

Previsão de chuva

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 m