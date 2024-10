Reproduçao TV Globo Colisão traseira de ônibus com micro-ônibus deixou dezenas de vítimas nesta quarta-feira

Ao menos 32 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na Via Dutra , na região de Guarulhos , na Grande São Paulo , por volta das 19h desta quarta-feira (24). Os veículos trafegavam na pista sentido Rio de Janeiro no momento da colisão traseira.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , ao menos três pessoas foram socorridas em estado gravíssimo e outras seis em estado grave.

AS vítimas receberam os primeiros atendimentos de equipes da concessionária que administra o trecho, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, sem seguida, encaminhadas para hospitais da região.

Por conta do acidente, ao menos duas faixas de rolamento tiveram de ser interditadas e só foram liberadas por volta das 21h20, de acordo com a concessionária que administra a rodovia. As informações são do portal G1 e da TV Globo.