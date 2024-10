Fernando Frazão/Agência Brasil Tempestade em SP acende alerta das autoridades

Após as intensas chuvas que atingiram a Grande São Paulo na quarta-feira (23), causando alagamentos e interrupções de energia , a previsão para esta quinta-feira (24) indica mais pancadas de chuva e ventos fortes na região metropolitana e na Baixada Santista.

A Defesa Civil estadual anunciou que intensificará as ações de prevenção e monitoramento, diante da expectativa de ventos que podem ultrapassar os 70 km/h. Um gabinete de crise será ativado entre quinta e sexta-feira (25), com a participação de representantes das forças de segurança e das concessionárias de serviços públicos.

'"De acordo com os meteorologistas, um sistema que atualmente está no Sul do país cria condições para rajadas de vento intensas. Atenção especial para a Baixada Santista e região metropolitana de São Paulo. Com isso, o órgão realizará atividades preventivas nessas regiões, em especial em áreas mais vulneráveis, com risco de desabamentos, alagamentos e ocorrências relacionadas a descargas elétricas", diz a nota.



Meteorologistas alertam que um sistema que se encontra no Sul do país é responsável por estas condições adversas. A atenção será especialmente voltada à Baixada Santista e à região metropolitana, com atividades preventivas focadas em áreas vulneráveis a desabamentos, alagamentos e descargas elétricas.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um boletim alertando para o risco moderado de deslizamentos de terra na parte leste da região metropolitana, incluindo Guarulhos e Mairiporã, além do sul de Minas Gerais. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também lançou um alerta de perigo potencial que abrange a região de Itu, passando pela metropolitana, litoral, Vale do Paraíba até a metade do Rio de Janeiro.

As fortes rajadas de vento, previstas especialmente para sexta-feira (25), aumentam o risco de quedas de árvores sobre as fiações elétricas, o que pode resultar em novos apagões, semelhantes ao ocorrido no último dia 11, que deixou mais de 3 milhões de imóveis sem energia.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a quinta-feira (24) começará com chuvas, mas haverá aberturas de sol ao longo do dia, elevando as temperaturas, que variam entre 19°C na madrugada e 28°C à tarde. Para a sexta-feira, as expectativas incluem muita nebulosidade, com temperaturas entre 20°C e 27°C, e ventos intensos desde a madrugada.

No Sul do país, um ciclone extratropical provoca tempestades, com o Inmet alertando para grandes riscos em praticamente todo o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Nesses locais, as chuvas podem ultrapassar 60 mm por hora, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Os efeitos do ciclone também serão sentidos, ainda que em menor intensidade, em outras partes de Santa Catarina, Paraná e até mesmo em São Paulo.

O que fazer caso acabe a luz?



SMS: Envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ seguida do número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678.

App Enel: Acesse o aplicativo Enel, disponível para iOS e Android.

WhatsApp: Entre em contato com a Enel pelo número (21) 99601-9608.

Como solicitar a remoção de árvores caídas?

Árvore caída sem danos: Se a árvore não causou danos a veículos ou não caiu sobre a rede elétrica, a remoção pode ser solicitada à prefeitura ou à Defesa Civil pelo número 199.

Árvore atingiu um veículo: Se algum carro ou outro tipo de veículo foi atingido, é necessário acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Os bombeiros também devem ser chamados se alguma pessoa tiver sido atingida.

Árvore sobre fiação elétrica: Se a queda da árvore causou danos à fiação elétrica, a concessionária de distribuição de energia deve ser acionada. Em São Paulo e na maioria dos municípios da região metropolitana, esse serviço é realizado pela Enel Distribuição SP. O morador deve entrar em contato pelo número 0800 7272 196.

Árvore em área pública: A remoção de árvores em ruas, avenidas, calçadas e praças deve ser realizada pela subprefeitura responsável pela área. Se a árvore não atingiu nenhum imóvel, veículo ou fiação elétrica, o caminho mais rápido para solicitar a remoção na capital paulista é através do portal 156.

