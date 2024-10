Nasa/ Reprodução Comparação antes de depois do apagão em São Paulo

No olho do furacão desde a última noite de sexta-feira (11) quando um vendaval atingiu grande parte da região metropolitana de São Paulo , deixando quase dois milhões de moradores sem energia, a Enel solicitou ajuda de concessionárias de fornecimento de eletricidade de países vizinhos para tentar reverter o a pagão na região, segundo informações do portal UOL. Até às 18h30 de segunda-feira (14), ao menos 340 mil unidades permaneciam sem luz, segundo a concessionária.

Os reforços seriam técnicos provenientes do Chile e da Argentina e, inclusive, já iniciaram os trabalhos na segunda-feira, segundo informou a Enel. Além disso, são esperados técnicos da Itália e Espanha . Ao todo, serão 65 técnicos que participarão do esforço concentrado para sanar todos os problemas no fornecimento de energia nas áreas afetadas.

A Enel também estaria recebendo apoio de empresas do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro e do Ceará. Com o reforço, totalizam 2,9 mil técnicos atuando em campo para resolver o problema da rede elétrica, segundo a empresa.

A convocação dos reforços ocorre depois de o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ter dado um prazo de três dias para que a Enel resolva todos os problemas de fornecimento.