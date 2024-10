Instagram Nicholas Bibbo, de 30 anos, foi alvo de um assalto seguido de agressão na quarta-feira (9)

O youtuber norte-americano Nicholas Bibbo , de 30 anos, foi vítima de um assalto seguido de agressão na noite desta quarta-feira (9) na Vila Madalena , Zona Oeste de São Paulo .

O caso ocorreu na rua Girassol , por volta das 21h25, enquanto Bibbo caminhava com um amigo. Em suas redes sociais, o youtuber relatou que os assaltantes levaram seu celular, um iPhone 16 Pro recém-adquirido (avaliado em R$ 9 mil) , além de aproximadamente US$ 13 mil (R$ 72.600) em criptomoedas e US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil) em economias.

"Basicamente aconteceu na minha primeira noite em São Paulo, no Brasil. Fui agredido e roubado à mão armada, praticamente na porta do meu prédio, horas depois de chegar ao Brasil. Em 10 anos viajando pelo mundo e pela América Latina, nunca aconteceu algo desse tipo comigo, foi assustador", declarou o rapaz, que tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Youtube.

Segundo Bibbo, ele e o amigo foram abordados por dois criminosos armados em uma moto. O amigo conseguiu escapar, mas o americano acabou caindo e sendo agredido pelos ladrões.

"Colocaram a arma na minha cabeça e exigiram a senha do meu celular. Depois que conseguiram, eles trocaram minhas senhas do iCloud e da Apple, e tiraram minha identificação facial, colocando a deles, tendo acesso a todas as minhas contas bancárias e minhas carteiras de criptomoeda", relatou o youtuber.

Bibbo sofreu uma fratura na costela e compartilhou uma foto sendo atendido em um hospital da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 14° Distrito Policial de Pinheiros.

As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança da região e realizando diligências para identificar e prender os envolvidos. Até o momento, ninguém foi detido.

