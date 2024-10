Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, prefeito e governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse neste sábado (5) que, "se o Brasil fosse sério, Pablo Marçal seria preso". A declaração se deu em agenda de campanha com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), na zona leste de São Paulo, em referência ao laudo divulgado nas redes sociais do ex-coach, em que ele atribui a Guilherme Boulos, seu rival, o uso de cocaína.

"A fraude vai ser comprovada com muita facilidade. Não dá pra entender, é surreal que está acontecendo, o descaramento de soltar um documento desse, eu não consigo acompanhar."

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



"A acho que isso vai ter repercussão eleitoral sim, acho que as pessoas que estavam encantadas vão ver que ele não é fiel, confiável, que faz qualquer coisa para chegar ao poder. Eu acredito que as pessoas de bem não aceitam isso", disse.

O que aconteceu

Na última sexta-feira (4), Pablo Marçal publicou um laudo falso com a intenção de novamente associar o candidato Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas. Desde a divulgação, diversas evidências apontam que o prontuário apresentado foi forjado. Conforme antecipou a coluna de Mônica Bergamo na Folha, Boulos já solicitou à Justiça a prisão de Marçal por falsificação de documento.

O laudo, atribuído à clínica Mais Consulta, alega que Boulos foi atendido em janeiro de 2021 na unidade do Jabaquara (zona sul de SP) durante um surto psicótico. O documento ainda afirma que um acompanhante do candidato apresentou um exame toxicológico que indicaria a presença de cocaína em seu sangue.

Neste sábado (5), Marçal defendeu-se dizendo que apenas recebeu e publicou o laudo. "Eu recebi e publiquei," afirmou. "Não fui eu que dei o laudo, eu só publiquei." Ele também declarou que cabe a Boulos provar a veracidade do documento e, sem apresentar evidências, acusou o deputado do PSOL de fraudar o exame toxicológico mostrado durante um debate na Globo, respondendo à pergunta sobre quando apresentaria provas com um enigmático "quando eu quiser".

Mais cedo, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, qualificou o laudo como falso e concedeu uma liminar que ordena a remoção imediata dos vídeos que fazem referência ao documento nas plataformas Instagram, TikTok e YouTube.

"Há plausibilidade nas alegações [dos autores da representação], envolvendo não apenas a falsidade do documento, mas também a relação entre o dono da clínica e o requerido Pablo Marçal, além de ser um documento assinado por um profissional já falecido e da data de sua divulgação, justamente na antevéspera da eleição," destacou o juiz.





Com a acusação inicial perdendo força, o influenciador recorreu ao laudo falso, que representa um ponto crítico da estratégia de Marçal: viralizar por meio de acusações infundadas, declarações agressivas e polêmicas para ganhar notoriedade entre os eleitores.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.