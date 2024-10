Rovena Rosa/ Agência Brasil Transporte público em São Paullo

Nesta quarta-feira (2), a cidade de São Paulo pode registrar o dia mais quente do ano , isso porque o Climatempo prevê uma máxima de 37°C.

A maior temperatura já registrada na capital paulista em 2024 foi de 36,7°C, em 26 de setembro pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na estação do Mirante de Santana, na zona norte. Esse valor representa a maior temperatura para o mês de setembro desde o início da série histórica do Inmet, em 1943.

Além de São Paulo, o Climatempo também prevê temperaturas recordes em outras cidades, como no Rio de Janeiro, onde a máxima pode chegar a 40°C, em Belo Horizonte com 35°C e em Brasília com 36°C.

Onda de calor

A primeira semana de outubro registra a oitava onda de calor do ano, com um alerta de perigo potencial emitido pelo Inmet para grande parte do estado de São Paulo, além de partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e da região Centro-Oeste.

Na tarde de terça-feira (1º), os termômetros já indicavam 34,6°C na zona norte de São Paulo. Em Valparaíso, no noroeste do estado, a previsão é de máximas de 40°C nesta quarta (2). Já em Luís Antonio, na região de Ribeirão Preto, a temperatura pode chegar a 39°C, com umidade do ar abaixo de 20% durante os períodos mais quentes do dia.

Baixa umidade

O Inmet também alertou para a baixa umidade relativa do ar, que caiu para 18% em São Paulo no início da noite de terça. A Organização Mundial da Saúde considera que níveis abaixo de 60% não são adequados para a saúde humana.

Essas temperaturas, que estão 5°C acima da média histórica, devem se manter até esta quarta-feira, quando uma frente fria começará a se deslocar para o litoral, trazendo chuvas e aliviando o calor.

O Inmet prevê que na quinta-feira (3) a temperatura máxima não deve ultrapassar 21°C, com uma nova queda para 18°C na sexta (4), antes de subir novamente para 25°C no sábado (5).

