Reprodução Luis Antonio de Jesus Barbosa foi dado como desaparecido no domingo (@2)





Luis Antonio de Jesus Barbosa, conhecido como Luis Lampião e candidato a vereador em Santo André , foi encontrado morto em Diadema, na Grande São Paulo , nesta terça-feira (24). Seu desaparecimento foi reportado pela família no último domingo (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado dentro de um carro, com mãos e pescoço amarrados por cordas e sinais de estrangulamento. Luis, de 57 anos, concorria pelo União Brasil e já havia tentado uma vaga na Câmara de Santo André em 2020, onde ficou como suplente.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Policiais do Setor de Homicídios foram acionados para investigar o caso, e a perícia técnica foi realizada. Não foram encontradas lesões externas que indicassem o uso de arma de fogo ou branca. O Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (AFIS) também foi chamado para auxiliar nas investigações.

O presidente do União Brasil em São Paulo, vereador Milton Leite, se manifestou em nota, exigindo urgência nas investigações, destacando que esta é a terceira ocorrência de violência contra membros do partido registrada na semana no estado.

"Em poucos dias, foram registrados três casos de violência envolvendo candidatos do partido União Brasil. O mais grave deles em Diadema, onde o candidato a vereador Luis Lampião foi encontrado morto dentro do carro. Além deste triste caso, um atentado a tiros em Mauá quase atingiu o candidato a vereador Leandro Hernandez Felipe, em frente ao seu comitê de campanha. No Guarujá, a candidata a prefeita Thaís Margarido sofreu uma tentativa de homicídio no final de semana", informou a nota.

"É prematuro afirmar que os episódios têm conotação política ou partidária. Mas é inaceitável e preocupante que a violência, que já chegou aos debates, alcance as campanhas com este nível de gravidade. Na democracia, disputas se resolvem nas urnas e jamais com a barbárie. O União Brasil cobra das autoridades do Governo do Estado de SP a apuração urgente dos fatos até que se chegue aos culpados. O partido exige urgências nas investigações", disse Milton Leite.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.