Reprodução Pablo Marçal é também o candidato menos conhecido





Pablo Marçal (PRTB) lidera a rejeição nas eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024, segundo pesquisa Datafolha lançada nesta quinta-feira (19). O candidato do PRTB acumula 47% dos eleitores que jamais votariam nele, contra 44% da pesquisa divulgada na semana passada.

Na sequência, em maior rejeição, vêm Guilherme Boulos, do PSOL (38%, contra 37% da última semana), José Luiz Datena, do PSDB (35%, contra 32%) e Ricardo Nunes, do MDB (21%, contra 19%).

A rejeição de Marçal aumentou desde o debate na TV Cultura no domingo (15). Na ocasião, ele e Datena tiveram um desentendimento, e o apresentador jogou uma cadeira no ex-coach. A rejeição de Datena, da última pesquisa para cá, subiu de 32% para 35%, e a de Marçal subiu de 44% para 47%. Ambas as variações, porém, estão dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Agora, Marçal tem a maior rejeição das eleições de 2024 em São Paulo. No começo de agosto, ele tinha 30%. Até agosto, Guilherme Boulos, com 38% de rejeição, era o candidato com o maior percentual na categoria.

O levantamento, encomendado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo, foi realizado entre os dias 17 e 19 de setembro. Foram entrevistadas presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na capital paulista.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo SP-03842/2024.

Nível de reconhecimento

A pesquisa também perguntou se os eleitores conhecem os candidatos. Marçal é o mais desconhecido:

18% não o conhecem;

30% conhecem bem;

25% conhecem um pouco;

27% ouviram falar.

Nunes, atual prefeito, tem um percentual de desconhecimento menor:

8% não o conhecem;

42% conhecem bem;

31% conhecem um pouco;

19% ouviram falar.

Os dados de Boulos são:

13% não o conhecem;

40% conhecem bem;

24% conhecem um pouco;

23% ouviram falar.

Já Datena é, ao mesmo tempo, o que menos pessoas desconhecem e o que as pessoas consideram conhecer melhor: