Reprodução: Flipar 46) Ribeirão Preto - São Paulo - R$ 4.504

A onda de calor que atinge o Brasil no início de setembro fez com que o estado de São Paulo registrasse temperaturas extremas, principalmente no centro-norte e oeste. Nesta quarta-feira (4), o calor continuou a bater recordes, com os termômetros marcando 39°C em várias cidades do interior paulista, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Temperaturas Recordes

Jales: 39,2°C (novo recorde para 2024)

Lins: 39,0°C (novo recorde para 2024)

Valparaíso: 39,0°C (recorde do ano: 39,2°C em 3/9/24)

A cidade de Barretos também viveu um dia extremamente quente, alcançando a temperatura máxima de 38,4°C, a mais alta do ano até agora.

O calor intenso deverá persistir no interior paulista nesta quinta-feira, 5 de setembro, com temperaturas próximas dos 40°C. No entanto, a chegada de uma frente fria pelo litoral de São Paulo na sexta-feira, 6 de setembro, trará uma diminuição nas temperaturas nas áreas do sul e do leste do estado.



Grande SP

Na Grande São Paulo, a quinta-feira será marcada por sol e calor. No entanto, a frente fria que se aproxima pode provocar chuviscos à noite, especialmente nas regiões ao sul da capital e nos municípios do sul da região metropolitana. Na sexta-feira, a umidade trazida pelo vento úmido do mar fará com que a região fique nublada, com chuviscos e temperaturas amenas, previstas para alcançar no máximo 22°C, um contraste significativo com os 33°C registrados na quarta-feira.

Litoral

A passagem da frente fria também trará chuvas leves para o litoral de São Paulo na quinta e na sexta-feira. As temperaturas permanecerão amenas na sexta, mas devem aumentar novamente durante o fim de semana. No sábado, o sol reaparecerá nas praias, ainda com muitas nuvens, e o tempo ficará mais claro e quente no domingo.