Paulo Pinto/Agência Brasil Termômetro no centro da cidade marca baixa temperatura

Após a passagem de uma frente fria que trouxe alívio ao calor intenso e ao tempo seco dos últimos dias, a cidade de São Paulo inicia a semana com temperaturas baixas , devido à chegada de uma massa de ar polar. Nesta segunda-feira (26), os termômetros deverão registrar entre 7°C e 14°C, com a umidade relativa do ar em torno de 60%, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.



O CGE informa que, após as chuvas isoladas do fim de semana, não há previsão de novas precipitações para hoje. A cidade deve continuar enfrentando temperaturas baixas pelo menos até quarta-feira (28). O volume de chuva acumulado até a tarde de domingo (25) foi de 42 milímetros, o que representa 41% acima da média esperada para agosto, que é de 29,8 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma elevação nas temperaturas a partir do final da semana, com uma máxima de 28°C esperada para quinta-feira (29) na capital paulista. A Defesa Civil estadual indica que, apesar do sol previsto para hoje, não se espera um aumento significativo das temperaturas, e há a possibilidade de geada em regiões de serra durante a madrugada.

Após um período de baixa qualidade do ar, exacerbada pela fumaça dos incêndios na Amazônia, Pantanal e interior do estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) registrou, às 20h de domingo, uma qualidade do ar considerada boa na Grande São Paulo. No entanto, em Ribeirão Preto, uma das cidades mais afetadas pelos incêndios recentes, a qualidade do ar permanecia na classificação mais crítica, o que pode prejudicar especialmente pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, além de idosos e crianças.

A Climatempo prevê uma recuperação das temperaturas em Ribeirão Preto a partir de terça-feira, com uma máxima de 33°C e uma tendência de aumento até quinta-feira, quando os termômetros podem alcançar 34°C.

