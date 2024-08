Montagem/Reprodução Boulos, Nunes, Tabata, Marçal e Datena

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (22) revela um empate técnico na disputa pela prefeitura de São Paulo entre Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB). Entre eleitores que recebem menos de dois salários mínimos, os três têm 18% das intenções de voto. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) também empata tecnicamente nesse segmento, com 15%.

No levantamento geral, Marçal subiu sete pontos percentuais, atingindo 21%, empatado tecnicamente com Boulos, que variou de 22% para 23%, e Nunes, que caiu de 23% para 19%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, registrou-se o empate técnico triplo.

Entre eleitores com renda média, Boulos lidera numericamente com 25%, seguido por Marçal com 24% e Nunes com 20%.

No grupo de eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos, Boulos lidera com 30%, enquanto Marçal e Nunes têm 21% e 18%, respectivamente. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para o grupo de renda média e sete pontos para o grupo de alta renda. Confira abaixo alguns recortes da pesquisa:



Intenção de voto por faixa de renda

Até 2 salários mínimos:

Boulos: 18%

Marçal: 18%

Nunes: 18%

Datena: 15%

Tabata Amaral (PSB): 6%

Entre 2 e 5 salários mínimos:

Boulos: 25%

Marçal: 24%

Nunes: 20%

Datena: 9%

Tabata Amaral: 7%

Mais de 5 salários mínimos:

Boulos: 30%

Marçal: 21%

Nunes: 18%

Tabata Amaral: 12%



Tabata Amaral: 12% Datena: 4%

Disputa por gênero

Entre os homens, Marçal lidera com 28%, ligeiramente à frente de Boulos, que tem 22%, e Nunes, com 18%. A margem de erro para este segmento é de quatro pontos percentuais.

Entre as mulheres, Boulos está à frente com 24%, empatado tecnicamente com Nunes (20%). Marçal tem 15% das intenções de voto femininas. Datena registra 11%, e Tabata Amaral, 8%. A margem de erro para esse grupo também é de quatro pontos percentuais.

No último levantamento, Nunes tinha 26% entre os homens, empatado tecnicamente com Boulos e Marçal, que tinham 20% cada. Entre as mulheres, Boulos estava numericamente à frente com 24%, seguido por Nunes com 21% e Datena com 14%.



Votos por religião

Católicos

Nunes-24%



Boulos- 23%

Marçal - 17%

Datena -13%

Marçal - 17% Datena -13% Tabata - 7%

Evangéicos

Marçal - 30%

Nunes- 22%

Datena -14%

Boulos- 12%

Nunes- 22% Datena -14% Boulos- 12% Tabata - 5%

A pesquisa

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto com 1.204 eleitores na capital paulista. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024 e foi contratada pela Folha e pela Rede Globo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.