Redação GPS Marçal se aproxima de Boulos e Nunes na disputa em São Paulo, aponta Datafolha





O horário eleitoral gratuito para a eleição municipal de São Paulo, que começa no dia 30 de agosto, terá uma distribuição desigual de tempo entre os candidatos. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), terá a maior parte do tempo disponível, com 6 minutos e 30 segundos diários, o que representa mais da metade do total de 10 minutos diários destinados à propaganda eleitoral para prefeito.

Distribuição dos Tempos de Propaganda

Ricardo Nunes (MDB): 6 minutos e 30 segundos - Coligação Caminho Seguro pra São Paulo (PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil) Guilherme Boulos (PSOL): 2 minutos e 22 segundos - Coligação Amor por São Paulo (Federação PSOL-Rede, Federação Brasil da Esperança — Fé Brasil, composta por PT, PC do B e PV, e PDT) José Luiz Datena (PSDB): 35 segundos - Federação PSDB/Cidadania Tabata Amaral (PSB): 30 segundos - PSB

O influenciador Pablo Marçal não terá direito ao horário eleitoral gratuito, uma vez que o PRTB, seu partido, não atingiu o mínimo de deputados federais exigido pela lei eleitoral. Outros candidatos também não terão acesso ao horário eleitoral gratuito por motivo similar, incluindo Bebetto Haddad (DC), Marina Helena (Novo), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP).

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) divulgou a distribuição do tempo de TV e rádio nesta quinta-feira. A distribuição é baseada em um cálculo: 10% do tempo é dividido igualmente entre os candidatos, e 90% é distribuído de maneira proporcional ao número de deputados eleitos pela legenda em 2022.



Inserções de Campanha

Ricardo Nunes terá direito a 1.913 inserções ao longo dos 35 dias de propaganda eleitoral, enquanto Guilherme Boulos terá 700 inserções, José Luiz Datena terá 174 e Tabata Amaral terá 151. O PL, partido de Nunes, contribuiu com a maior parte do tempo de TV, obtendo 1 minuto e 53 segundos devido à sua grande bancada na Câmara Federal, com 99 deputados.

O PT forneceu a maior parte do tempo para Guilherme Boulos, contribuindo com 1 minuto e 32 segundos. O PT possui a segunda maior bancada da Câmara, com 81 deputados federais.

Pesquisa

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) mostra um empate técnico triplo na liderança da disputa pela prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal registrou um crescimento de sete pontos em duas semanas e está agora no mesmo patamar de Boulos, que passou de 22% para 23%, e Nunes, que caiu de 23% para 19%. Marçal ultrapassou numericamente o prefeito e está à frente do apresentador José Luiz Datena (PSDB), que caiu de 14% para 10%.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.