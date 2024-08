Reprodução Rafael e Liz estão entre as vítimas do acidente aereo de SP

Liz Ibba, de 3 anos, e seu pai, Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, foram vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo (SP) , que resultou na morte de 61 pessoas. O voo, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.



O avião, operado pela Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, decolou às 11h56 de Cascavel e caiu em Vinhedo às 13h25, na Rua Edueta, próximo ao número 2.500 e à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A aeronave transportava 57 passageiros e quatro tripulantes.



Rafael Fernando dos Santos era servidor do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O órgão decretou luto oficial de três dias em homenagem ao servidor e sua filha. De acordo com o G1, Rafael havia ido a Cascavel para buscar Liz, que passaria o Dia dos Pais em Santa Catarina, conforme acordo de guarda compartilhada entre os pais.



O procurador-geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, expressou profundo pesar pela tragédia, destacando a dedicação profissional de Rafael e a dor causada pela perda.

Em nota, Trajano afirmou: “Lamentamos profundamente a morte do nosso servidor Rafael, de sua filha Liz de 3 anos e de todas as vítimas. Rafael era um profissional dedicado e elogiado por todos os colegas. O momento é de profunda dor e comoção. Expressamos nossa solidariedade a todos os familiares e amigos”.