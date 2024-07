Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais frio para São Paulo nos próximos dias

Após a massa de ar polar derrubar o bloqueio atmosférico na região central do país, o domingo teve clima típico de inverno na Grande São Paulo. Na manhã desta segunda-feira (1º), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a capital paulista possa registrar sua menor temperatura do ano, com os termômetros marcando cerca de 10°C. O recorde anterior de 10,4°C, registrado em 29 de maio, deve ser superado.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a tarde de domingo foi a mais fria do ano na cidade, com média de 15,2°C e mínima de 13,2°C em Parelheiros, no extremo sul.

O mês de junho acumulou apenas 0,6 mm de chuvas até agora, correspondendo a apenas 1,2% da média esperada para o mês, com o último registro significativo de chuva em 27 de maio, totalizando 27,8 mm.

À noite, a temperatura média na Grande São Paulo estava em torno de 11°C, enquanto em Parelheiros já havia registrado 10°C. O CGE prevê uma manhã de segunda-feira (1º) com chuviscos e frio intenso, com melhora gradual do tempo e retorno do Sol entre as nuvens à tarde, elevando a temperatura até 19°C.

A partir de terça-feira (2), as manhãs continuarão geladas na capital, com mínimas em torno de 12°C, mas as máximas voltarão a superar os 20°C. Na quarta e quinta-feira, as mínimas serão de 14°C, com máximas alcançando 26°C e 27°C, respectivamente. Até o próximo fim de semana, as mínimas ficarão entre 14°C e 15°C, com máximas de 24°C a 25°C.

A Defesa Civil de São Paulo manteve toda a cidade em alerta para baixas temperaturas desde sexta-feira passada, devido à massa de ar polar. O Abrigo Solidário na estação Pedro 2º do metrô, na região central, foi reaberto para acolher pessoas em situação de rua, oferecendo colchões, cobertores e refeições gratuitas fornecidas pelo Programa Bom Prato Móvel.

"Os abrigados terão colchões para dormir, cobertores e refeições gratuitas servidas pelo Programa Bom Prato Móvel. A Secretaria de Transportes Metropolitanos, juntamente com o Metrô, o FUSSP (Fundo Social de São Paulo) e a Defesa Civil do Governo de SP somam esforços para ativarem a estrutura do alojamento, e, assim atender à população vulnerável da capital. O local tem capacidade para acolher cem pessoas por noite, além de oferecer jantar e café da manhã", informou a Defesa Civil.



Nas demais regiões do estado, o frio também será sentido. Em Campos do Jordão, os termômetros devem chegar a 7°C nesta segunda-feira (1º). No vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, as mínimas serão de 12°C. Já no litoral sul, Baixada Santista e litoral norte, as mínimas variarão entre 18°C e 17°C. As temperaturas devem voltar a subir nos próximos dias com o afastamento da frente fria em direção ao oceano.