Reprodução: Flipar A Carteira de Identidade Nacional (CIN) não é o únido documento digital que está disponível no Brasil.

São Paulo inicia a partir desta segunda-feira (1º), a substituição do Registro Geral (RG) pela Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Os novos documentos de identificação serão emitidos com o número do CPF integrado, visando reduzir possíveis fraudes ao eliminar duplicidades na identificação do cidadão. A mudança é respaldada pela Lei 14.534/2023, que estabelece a CIN como o único documento válido nacionalmente a partir de 2032, quando o RG perderá sua validade.

A nova CIN inclui um QR Code para verificação de autenticidade e status (extraviado ou roubado) pelo aplicativo GOV.BR, que também disponibiliza uma versão digital do documento.

Para realizar a mudança de RG para CIN, os cidadãos podem agendar atendimento nos Poupatempos espalhados pela cidade. Será necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, tanto em formato físico quanto digital. A primeira via da CIN e suas renovações são gratuitas, conforme estabelecido pela Lei 7.116/83. A segunda via tem custo de R$ 53,04 em São Paulo.

A implantação da CIN visa simplificar e fortalecer o sistema de identificação nacional, unificando o número de identificação de cada cidadão.