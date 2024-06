Reprodução/Câmara dos Deputados Guilherme Boulos durante sessão no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados

Na pesquisa AltasIntel em parceria com a CNN divulgada nesta quarta-feira (19), o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo com 35,7% das intenções de voto. Em segundo lugar está o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 23,4%, seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 12,6%, e Tabata Amaral (PSB), com 10,7%.

Os números do levantamento são os seguintes:

- Guilherme Boulos (PSOL): 35,7%

- Ricardo Nunes (MDB): 23,4%

- Pablo Marçal (PRTB): 12,6%

- Tabata Amaral (PSB): 10,7%

- Kim Kataguiri (União): 6,9%

- José Luiz Datena (PSDB): 5,8%

- Marina Helena (Novo): 2,0%

- Altino Prazeres Júnior (PSTU): 0%

Eleitores que não decidiram ainda representam 1,1% e os que indicam voto branco ou nulo são 1,8%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00609/2024 e entrevistou 2.220 eleitores paulistanos entre os dias 10 e 11 de junho, utilizando o método de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Comparando com a pesquisa anterior, realizada em 28 de maio, Boulos teve uma leve queda dentro da margem de erro, enquanto Nunes e Marçal apresentaram crescimento significativo. Tabata e Kataguiri oscilaram positivamente e negativamente, respectivamente, enquanto Datena, Marina Helena e Altino tiveram oscilações negativas.

A AtlasIntel também simulou um cenário sem os nomes de Marçal e Datena, onde Boulos alcança 37,5% das intenções de voto e Nunes 32,4%. Tabata, Kataguiri e Marina Helena também foram incluídos neste cenário, mantendo as oscilações observadas no cenário principal.

Adicionalmente, foram simulados possíveis cenários de segundo turno, incluindo os nomes de Boulos, Nunes, Marçal, Tabata e Datena, com destaque para um empate técnico entre Boulos e Nunes. Veja:

Reprodução CNN Possíveis cenários