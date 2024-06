José Cruz/Agência Brasil A queda brusca nas temperaturas desde o último fim de semana aumentou a preocupação com a população de rua





A Polícia Civil de São Paulo informou que mais uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta na capital, com suspeita de ter sucumbido ao frio intenso. João Francisco Sandrini foi descoberto sem vida no Largo da Concórdia, Brás, às 07h50 da manhã de sexta-feira (31).

No mesmo dia, outra vítima foi encontrada na Rua Jaguaribe, próximo ao Largo do Arouche, por volta das 10h40. As autoridades registraram ambas as mortes como suspeitas, e as perícias determinarão as causas exatas.

A queda brusca nas temperaturas desde o último fim de semana aumentou a preocupação com a população de rua. Na madrugada de sexta-feira para sábado, a temperatura caiu para 13,8°C.

Na quarta-feira (29), a capital registrou a menor temperatura do ano, com mínima de 10,4°C. A quinta-feira (30) marcou a segunda madrugada mais fria de maio, com 10,6°C.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) lamentou a morte do morador de rua encontrado no Largo do Arouche, identificado como F.H.S., e informou que ele vinha recebendo assistência do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) desde março deste ano.

"A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) lamenta profundamente a morte de F.H.S., encontrado sem vida entre a rua Sebastião Pereira e terminal Amaral Gurgel, nesta sexta-feira (31). O homem era assistido pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) do território desde março deste ano. Ele tem passagens nos serviços da rede socioassistencial desde 2020, recebendo atendimento em todas as buscas espontâneas", declarou a nota.

"O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), atendeu ao chamado citado, sendo constatado o óbito no local. A Polícia Militar foi acionada. O questionamento sobre o laudo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) do Estado", completou.

Confira a nota da Polícia Civil

"A Polícia Civil (PC) registrou 02 (duas) mortes suspeitas de pessoas em situação de rua, ambos os casos na manhã do dia 31MAI24. O primeiro corpo foi encontrado no Largo da Concordia, 88, Brás, por volta das 7h50, onde a vítima foi identificada por populares como João Francisco Sandrini, a segunda vítima foi encontrada na Rua Jaguaribe, 17, Consolação, por volta das 10h40. Ainda segundo o agente da PC, os B.O PC foram encerrados como mortes suspeitas, não sendo possível indicar a causa das mortes".

Como ajudar pessoas em situação de rua



Ajudar pessoas em situação de rua durante o frio é essencial. Distribuir agasalhos, cobertores e alimentos quentes, como sopas e chás, pode salvar vidas.

Doações de roupas térmicas e kits de alimentos não perecíveis são vitais. Voluntariar-se e fazer doações a abrigos e organizações locais amplifica a ajuda. Informar sobre serviços disponíveis, como abrigos, também é crucial.

A mobilização comunitária aumenta a conscientização e incentiva mais pessoas a ajudar. Participar de redes de apoio coordena esforços de maneira eficiente.

Serviços de saúde, como check-ups e vacinas, e a distribuição de kits de higiene melhoram a qualidade de vida.

Defender políticas públicas de habitação e assistência social, e colaborar com autoridades locais, promove soluções de longo prazo.

