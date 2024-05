MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL frente fria

Na manhã desta quarta-feira (29), a cidade de São Paulo acordou com a menor temperatura do ano, conforme registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por volta das 4h, os termômetros na estação convencional do Mirante de Santana, localizada na Zona Norte, indicavam 11°C. Esse índice superou o recorde anterior de 14,2°C, registrado em 19 de abril.

Em alguns bairros da Zona Sul, como Marsilac, o frio foi ainda mais intenso, chegando a 5°C.

Apesar do sol voltar a aparecer ao longo do dia, não foi o bastante para elevar a temperatura.

Confira a previsão completa para o feriado:

Quarta-feira (29): Mínima: 11°C Máxima: 18°C

Quinta-feira (30): Mínima: 10°C Máxima: 19°C

Sexta-feira (31): Mínima: 12°C Máxima: 21°C

Sábado (1°): Mínima: 12°C Máxima: 23°C

Domingo (2): Mínima: 12°C Máxima: 27°C

