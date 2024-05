Reprodução: Instagram Jovem foi visto pela última vez às 04h25 do dia 22 de abril

De acordo com imagens obtidas pela Polícia Civil, o publicitário Yuri Castro , de 23 anos, encontrado morto em 22 de abril, aparentemente caiu do telhado de um sobrado localizado na rua General Osório, na região da Santa Ifigênia, centro de São Paulo, após sair de uma sauna gay.

O prédio em questão está a pouco mais de 500 metros da sauna gay Hotel Chilli, situada no Largo do Arouche, onde Castro foi visto pela última vez. Informações obtidas pelo UOL indicam que o vídeo foi capturado por uma câmera de segurança de uma loja nas proximidades.

As imagens também mostram o publicitário ferido, caído na calçada. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) realizou um mandado de busca e apreensão na sauna na sexta-feira (3) e obteve registros da noite em que Yuri esteve no local. Funcionários do estabelecimento também foram interrogados.

Inicialmente, a morte do jovem foi considerada suspeita, com a causa sendo politraumatismo: lesões múltiplas que ocorrem simultaneamente em mais de um órgão ou sistema do corpo. A investigação solicitou uma análise toxicológica e aguarda os resultados.

Contexto

Yuri desapareceu após sair do Hotel Chilli na madrugada do dia 22 de abril. O boletim de ocorrência indicou que ele foi socorrido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua General Osório.

Posteriormente, o jovem foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na Liberdade, também no centro de São Paulo. O corpo de Yuri foi identificado pela família no IML (Instituto Médico Legal) no dia 24.

A Sauna Chilli, local em que Yuri estava antes de morrer, lamentou a morte do jovem e afirmou estar "apurando todos os acontecimentos”. O estabelecimento confirmou que o rapaz esteve no local e saiu de lá às 04h25 do dia 22 de abril.

