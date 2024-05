reprodução: fotos públicas Parque Ibirapuera em São Paulo

A polícia conseguiu identificar o corpo encontrado nu no lago do Parque Ibirapuera , em São Paulo, no dia 30 de abril. Mesmo assim, o caso segue sendo investigado pelo 36º DP da Vila Mariana.



Segundo apuração da TV Globo, a vítima foi reconhecida como Luiz Carlos de Melo, de 56 anos, por meio de exame datiloscópico, que utiliza impressões digitais.

Natural de Contagem, em Minas Gerais, o homem teve sua origem informada pela Secretaria de Segurança Pública ao UOL. Até o momento, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas. "As equipes aguardam os resultados dos demais exames periciais, que estão em fase de elaboração e serão analisados pela autoridade policial".

O corpo, em estado de decomposição, foi avistado por uma pessoa que relatou o ocorrido às autoridades. Bombeiros e policiais foram acionados no dia 30 de abril para averiguar a situação.

