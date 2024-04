Reprodução: Flipar Parque Ibirapuera é o maior da cidade de São Paulo

O corpo de um homem foi encontrado boiando dentro do lago do Parque Ibirapuera , em São Paulo , na manhã desta terça-feira (30). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar , que atenderam a ocorrência, registrada no 36º Distrito Policial, na Vila Mariana.

Em contato com o Portal iG , a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o cadáver ainda não foi identificado. O corpo do homem foi encontrado sem roupa, em estado de decomposição, por volta das 9 horas da manhã, perto dos jatos d'água, na região do lago, próxima à avenida Pedro Álvares Cabral.

De acordo com a SSP, mais detalhes serão repassados à imprensa após a conclusão do boletim de ocorrência.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp