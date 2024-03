Reprodução/Facebook O psiquiatra Heleno Geggi Dumba tinha 35 anos

O psiquiatra Heleno Geggi Dumba, de 35 anos, morreu na noite de sexta-feira (30) após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro Jardim Elisa Maria, na zona norte da capital de São Paulo.

Moradores do bairro relataram à polícia que presenciaram três homens tentando assaltar o médico que estava dentro de um carro. O crime teria ocorrido por volta de 21h40. Os criminosos fugiram a pé na direção de uma praça onde ocorria uma festa.





"Golpe do amor"

Reprodução/Instagram O psiquiatra Heleno Geggi Dumba foi atraído para um encontro amoroso quando foi baleado e morto por três criminosos, apontam as investigações

Os investigadores responsáveis pelo caso acreditam que o psiquiatra tenha sido atraído para o local por meio de encontro marcado em um aplicativo de relacionamento.

A prática é conhecida como "golpe do amor".

"Aqui é uma região bastante utilizada pelos criminosos para atrair vítimas a pretexto de realizar encontros por meio de aplicativos de relacionamento. Acredito que a principal linha de investigação nesse momento preliminar vai nesse sentido", afirmou o delegado César Bastos Queiroz ao G1.

A polícia tenta fazer buscas para identificar e prender os criminosos. De acordo com o delegado, os bandidos teriam se assustado com o disparo e fugiram levando somente a chave do veículo.

"A única coisa que a gente não conseguiu localizar foi a chave do veículo. Ele [a vítima] estava com a carteira, celular, todos os pertences. Uma mochila. A gente não conseguiu verificar nada que tenham levado, a não ser a chave do veículo", afirmou o delegado.