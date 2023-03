Reprodução Redes Sociais Casal que aplicava 'golpe do amor' em homens em SP é preso em SP

Segundo a polícia, Letícia Nicolau Gomes , de 26 anos, atraía os homens em aplicativos de relacionamentos e também com perfis falsos nas redes sociais. Depois, seu namorado, líder da quadrilha, sequestrava e roubava o dinheiro dos homens.



A jovem era usada como isca para convencer os homens a marcarem encontros que nunca aconteciam. Na verdade, as vítimas caiam em cativeiros sob risco de morte. Letícia possuía mais de 20 perfis falsos nas redes sociais.

Segundo a polícia, após irem ao local marcado, geralmente com seus carros, ambos eram abordados por criminosos armados. O grupo, era liderado pelo namorado, o jovem Pedro Henrique Gonçalves , de 19 anos.

Os bandidos então começavam ameaças de morte, obrigando as vítimas a transferem dinheiro das contas bancárias por meio de Pix.



Letícia e Pedro foram presos no apartamento onde moravam localizado na região do Jaraguá, extremo norte da capital paulista. A polícia apreendeu US$ 900 (pouco mais de R$ 4,5 mil) com o casal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.