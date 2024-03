Rovena Rosa/Agência Brasil - 06/11/2023 Procon-SP notifica Enel sobre interrupções no fornecimento de energia em diversos pontos da Capital, deste a última sexta-feira (15)

O Procon-SP está notificando a concessionária Enel Eletropaulo, para que envie informações detalhadas sobre as diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da Capital paulista, desde a última sexta-feira (15), quando o aeroporto de Congonhas precisou interromper suas operações.

No sábado (16), a falta de energia foi relatada na região da rua 25 de Março durante a manhã e ontem (18), o bairro de Higienópolis também teve queda de energia por diversas horas, o que levou à interrupção de atividades comerciais, inclusive de instituições hospitalares e de ensino.

Na notificação, o Procon-SP pede que a Enel Eletropaulo esclareça os motivos da falta de energia elétrica, qual o tempo total de duração do evento e estimativa de consumidores impactados, bem como as providências adotadas tanto para o restabelecimento do serviço quanto para o atendimento, informação e orientação aos consumidores que tentaram contatar a empresa.

As explicações enviadas em até 7 dias serão analisadas pelos especialistas do Procon-SP e já integram ato fiscalizatório para apuração de irregularidades que, no limite, pode resultar em sanções como multas, calculadas com base no Código de Defesa do Consumidor, garantido amplo direito de defesa.

Em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, os consumidores devem, primeiro, registrar o problema no serviço de atendimento da própria concessionária; não havendo uma solução, deve registrar uma reclamação no Procon-SP.

