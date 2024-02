Reprodução/redes sociais Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, quebrou o ovo em uma tigela que continha água e jogou sem perceber na frigideira com óleo quente

Uma mulher morreu nesta segunda-feira (26), após 10 dias internada na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, no estado de São Paulo. Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, era de Rio Claro e sofreu graves ferimentos enquanto fritava um ovo.



O caso aconteceu no dia 16 de fevereiro. Elisângela quebrou o ovo em um copo para verificar se ele não estava estragado. Entretanto, ela não percebeu que o copo estava com água, e despejou o conteúdo direto em uma frigideira com óleo quente, causando uma "explosão" e atingindo a mulher.

As chamas atingiram o rosto de Elisângela, a camiseta e o sutiã de amamentação. A jovem deixa uma filha de um anos de idade.

Elisângela foi encaminhada para a Santa Casa de Rio Claro, sendo transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Limeira, hospital que é especializado em queimados. Nesta segunda-feira, ela passaria por uma cirurgia, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Ela será sepultada no Cemitério de Itirapina, às 17h.

A queimadura se deu pela reação do contato da água com o óleo quente. Quando você despeja resíduos de água no óleo, devido à falta de miscibilidade e à maior densidade da água, esta se posiciona abaixo do óleo. Com a temperatura elevada, as gotículas de água sofrem vaporização, absorvendo considerável quantidade de energia. Isso resulta na expansão das moléculas gasosas, que se tornam cerca de 1,7 mil vezes maiores do que seu volume original no estado líquido. Quando essa expansão ocorre sob o óleo, a água exerce pressão, expulsando o óleo da panela.

O Ministério da Saúde adverte que em caso de queimaduras, a pessoa deve: