Um paciente de 70 anos atirou contra uma enfermeira no Hospital do Servidor Público Estadual, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (24). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem é policial civil aposentado.

Ainda de acordo com a SSP, a vítima foi uma enfermeira de 49 anos, atingida no pé e socorrida no próprio hospital. O Idoso foi desarmado pelo por funcionários do local.

Em nota [confira na íntegra abaixo] , foi informado que os políciais militares que atenderam a ocorrência apreenderam uma pistola 380 e um revólver 38. O caso foi registrano no 27º Departamento Policial do Campo Belo.

A equipe de reportagem tentou contato por telefone com o IAMSPE para falar sobre o acidente, mas não conseguiu contato com a assessoria de imprensa até o fechamento da matéria.

Veja a nota completa da Secretaria de Segurança Pública

"Policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Hospital do Servidor Estadual, na madrugada deste sábado (24), na Rua Pedro de Toledo, em Moema, zona sul de São Paulo. No endereço indicado foi apurado que um policial civil aposentado, de 70 anos, havia efetuado os disparos, por motivos a serem esclarecidos. Uma enfermeira de 49 anos foi atingida no pé e socorrida no próprio local. Os funcionários conseguiram desarmar o homem. Uma pistola 380 e um revólver 38 foram apreendidos para perícia. O caso está sendo registrado pelo 27º DP (Campo Belo)."