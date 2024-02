Reprodução: Flipar Polícia Civil

Criminosos invadiram a residência de um empresário na Zona Leste de São Paulo, roubando pelo menos dez armas, incluindo seis fuzis e quatro pistolas, além de munições e coletes à prova de balas. O assalto ocorreu na noite de quinta-feira (15). A vítima tem registro de Colecionador Atirador e Caçador (CAC) para possuir o armamento.

O proprietário da casa foi sequestrado pelos assaltantes, sendo posteriormente libertado em outro local durante a madrugada desta sexta-feira (16). Ele não sofreu ferimentos.

O incidente foi registrado no 31º Distrito Policial (DP), Vila Carrão, com a investigação sendo conduzida pelo 10º DP, Penha. A Polícia Civil está analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar e capturar os criminosos, estimando-se a participação de pelo menos dois indivíduos no roubo.

Até o momento desta reportagem, as armas ainda não foram localizadas ou recuperadas.