Inmet/Divulgação Ciclone provoca chuva forte no Rio de Janeiro e em São Paulo nos próximos dia

Um ciclone subtropical se formou em alto-mar, afetando os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, resultando em tempo instável até a próxima semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo nesta sexta-feira (16) devido à previsão de chuvas intensas nas capitais do Sudeste.

Regiões como Norte, Sul e Centro Fluminense, Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba Paulista serão impactadas pela influência do ciclone, originado a sudeste da cidade de Arraial do Cabo (RJ).

A meteorologista Morgana Almeida, do Inmet, mencionou que não é possível prever quando a estabilidade voltará.

O tempo permanecerá instável até pelo menos o dia 22, com muitas nuvens e chuvas intermitentes. Embora o sol possa surgir ocasionalmente, a instabilidade persistirá até a dissipação do ciclone. O aviso do Inmet, válido até às 10h de sexta-feira, alerta para riscos como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. A chuva pode alcançar entre 30 e 60 mm/h, com ventos entre 60 e 100 km/h.

A previsão indica chuva no Rio até sexta-feira, com máxima de 28°C e mínima de 23°C. A partir de sábado, o tempo ficará nublado, sem chuva, com temperaturas entre 32°C e 22°C. No domingo e segunda-feira, o céu permanecerá encoberto, com temperaturas variando entre 29°C e 23°C.

Em São Paulo, o tempo instável persistirá até segunda-feira. Na sexta-feira, as temperaturas variarão entre 16°C e 24°C, com nebulosidade e chuva ao longo do dia. No sábado, a máxima poderá chegar a 27°C e a mínima a 16°C, com previsão de chuva. Domingo e segunda-feira também serão de chuva, com temperaturas entre 26°C e 18°C, e máxima de 27°C e mínima de 19°C, respectivamente.