Reprodução/LATAM Pouso de emergência aconteceu nesta terça-feira (6), em Guarulhos

Uma aeronave da Latam precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após perder uma das rodas de aterrissagem, na tarde desta terça-feira (6).

Com origem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o Airbus A319 iria até Congonhas, na Zona Sul da capital.

A Latam afirmou que "o pouso do voo LA3923 desta terça-feira (6) foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave". Disse ainda que está prestando assistência aos passageiros e que adota "todas as medidas operacionais e técnicas de segurança".

Nas imagens de canais especializados em aviação, a aeronave aparece pousando na pista de Cumbica sem uma das rodas do lado esquerdo, às 13h22.

Sistemas de monitoramento de voo mostram que o avião percorreu cerca de 90 km a mais do que o usual para a rota antes de pousar, dando uma volta em torno da pista de Guarulhos. A velocidade e altitude da aeronave ao longo do trajeto também aparecem fora do padrão