Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, intensificou suas críticas ao pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) durante um evento na zona norte da capital nesta segunda-feira (5). Nunes classificou Boulos como "mentiroso" e "dissimulado", e se mostrou incomodado com a postura do adversário.

“Não tem sido fácil para mim, que sou o primeiro a chegar na prefeitura e o último a sair, ver esse bendito dessa praga desse cara só falando mentira, só inventando”, acusou o prefeito. “Um cara que a vida inteira descumpriu a legislação, faz invasão, agride as pessoas", disse Nunes, em referência a Boulos.



O prefeito ainda acusou Boulos de propagar mentiras e inventar informações, além de questionar a experiência do adversário.





“Vai chegar lá na frente, eu vou falar o que eu fiz. O bendito lá do mentiroso, desse dissimulado, vai falar quantas casas ele invadiu, ele vai falar o que ele fez da vida. Ele nunca trabalhou. E aí a população vai decidir. Um cara que não tem experiência nenhuma, que só fica falando mal dos outros, um mentiroso”, concluiu.

O iG entrou em contato com a assessoria de Guilherme Boulos e aguarda resposta.

Marta Suplicy

Além disso, Ricardo Nunes foi questionado sobre a saída de Marta Suplicy da Secretaria Municipal de Relações Internacionais para compor a campanha de Boulos como vice. O prefeito desejou sorte à ex-colaboradora, expressou surpresa com a mudança de rumo e destacou que desconhece os motivos por trás da decisão de Marta.

Quanto à possibilidade de receber o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua campanha à reeleição, Nunes foi claro: "Pode me apoiar, deve me apoiar. E qual é o problema?". A assessoria de Marta Suplicy informou que a ex-prefeita não comentará as declarações de Nunes.