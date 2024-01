Divulgação/Seduc SP Provão Paulista será aplicado apenas na capital para alunos do IFSP

Termina nesta terça-feira (30) o prazo para efetivação das matrículas no ensino superior para os aprovados no Provão Paulista Seriado. Os estudantes da rede pública que foram aprovados na primeira edição da prova devem efetuar a matrícula de forma online no portal de cada instituição. Os candidatos que não fizerem perdem a vaga, que será liberada para a segunda chamada, que deverá sair na próxima sexta-feira (2).



Mais de 3,6 mil escolas estaduais do Ensino Médio estão abertas desde a última segunda-feira (29) para apoiar os aprovados nas matrículas. As vagas são para as universidades estaduais de São Paulo — Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec).

Os aprovados devem ficar atentos nos detalhes do processo seletivo de cada instituição. Dentre os documentos necessários, estão o histórico escolar emitido pela escola. Entretanto, cada instituição possui suas próprias regras.

Os estudantes aprovados na UNESP precisam de uma maior atenção nos documentos necessários, disponibilizando um cronograma , o acesso ao portal dos calouros e um vídeo de como realizar a matrícula online .

O Provão Paulista Seriado é uma espécie de "Enem estadual" , que foi realizado por mais de 1,2 milhão de estudantes que vão concorrer a vagas no ensino superior público e gratuito paulista.

Os itens avaliados no exame foram elaborados de acordo com o Currículo Paulista e exigiram habilidades como interpretação de texto e a realização de questões contextualizadas e diretas. No total, o caderno de prova de cada série contou com 90 questões de múltipla escolha, além de redação para estudantes do 3º ano do Ensino Médio.