Divulgação Corpo de Bolbeiros Avião que caiu no interior de SP

Na manhã desta quinta-feira (25), um avião pequeno caiu em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, conforme informado pelos Bombeiros. Eles foram chamados às 10h07 e se dirigiram à rua Teresinha Arnone Cateluci, no bairro Pedreira, onde a aeronave caiu em uma área de mata.

Nas redes sociais, a corporação confirmou dois óbitos:

06083 Ainda sobre a oco das 10h07 a queda de um avião de pequeno porte na Rua Teresinha Arnone Cateluci. Senhores infelizmente o CB confirma 2 vítimas fatais, com os óbitos óbvios confirmados ainda no local, às famílias delas força nesse período, que logo venha a cura. #193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 25, 2024

A Polícia Militar e o Samu estão presentes no local, e os Bombeiros enviaram quatro viaturas para a região. O acidente resultou em duas vítimas, e o avião envolvido é do modelo PT-DKA Piper Comanche, de acordo com os Bombeiros.



A Defesa Civil mencionou que o local do acidente tem sinais restritos, dificultando a transmissão de informações.