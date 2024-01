Rovena Rosa/Agência Brasil Fortes chuvas com alagamento em São Paulo

Nesta quarta-feira (17), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) notificiou o estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo, com exceção da zona oeste, além das marginais Tietê e Pinheiros.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros registrou 27 notificações relacionadas a queda de árvores. Também houve chamados para 1 desmoronamento.

Referente as ocorrências relacionadas às chuvas, período das 00h00 às 17h50, Capital e Região Metropolitana.

27 chamados para queda de árvores;

02 chamados para alagamentos;

01 chamado para desabamento/desmoronamento (01 vítima ferimentos leves, SOS PS Jandira). — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 17, 2024

Conforme notificado pelo CGE, no momento, a cidade tem um ponto de alagamento ativo na Penha, zona leste.

De acordo com o CGE, as próximas horas seguem com o clima instável na cidade. A recomendação é evitar a passagem por ruas alagadas, não entrar em correntezas e permanecer em local seguro. Recomenda-se também o distanciamento de árvores e fiações elétricas.